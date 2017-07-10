Число жертв наводнений на юго-западе Японии выросло до 22

ТОКИО, 10 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Число погибших от наводнений и оползней на юго-западе Японии достигло 22 человек, еще около двадцати числятся пропавшими без вести, сообщило в понедельник информационное агентство Киодо.
На юго-западе Японии из-за продолжавшихся несколько дней дождей произошли оползни и наводнения вдоль вышедших из берегов рек. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты.
По данным агентства, ликвидировать последствия проливных дождей в наиболее пострадавшем районе Асакура префектуре Фукуока помогают более двух тысяч военнослужащих японских сил самообороны.
За эти дни удалось спасти 1022 человека.
Как сообщалось ранее, количество выпавших в районе бедствия только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.