Белый дом ошибся в названиях должностей лидеров Японии и Китая

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Белый дом назвал премьера Японии Синдзо Абэ президентом, а председателя КНР Си Цзиньпина главой Китайской республики, сообщает газета Washington Post.

По данным издания, сразу после двусторонней встречи президента США Дональда Трампа с Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в Гамбурге Белый дом выпустил пресс-релиз, в котором китайский лидер был назван "главой Китайской республики" (так власти Тайваня называют свой остров).

Издание отмечает, что "опечатка" Белого дома может быть воспринята Пекином как оскорбление в свете последней сделки США с Тайванем о поставке вооружений, ставящей под угрозу соблюдение политики "одного Китая".

Политика "одного Китая" подразумевает признание существования в мире лишь одного китайского государства, несмотря на то, что помимо КНР на название Китайская республика также претендует остров Тайвань. Власти КНР считают Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.

По итогам встречи Трампа и японского премьера Абэ Белый дом выпустил еще одно заявление с ошибкой. В нем Абэ назван "президентом Японии". Издание отмечает, что во время встречи Трамп верно обратился к японскому коллеге.

Пресс-служба Белого дома не в первый раз допускает подобные ошибки. Так, в одном из январских сообщений в имени британского премьера Терезы Мэй была пропущена буква, а в феврале пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер перепутал имя премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвав его Джо.