В штате Индиана полиция расследует инцидент со стрельбой

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента со стрельбой в американском городе Форт-Уэйн (штат Индиана), сообщили в пятницу местные СМИ.

По словам представителя полиции Майкла Джойнера, утром был получен сигнал о том, что в районе многоэтажного жилого комплекса на одной из улиц Форт-Уэйна мужчина стреляет из ружья. При этом отмечалось, что он не стрелял по людям или зданиям.

В связи с инцидентом несколько близлежащих улиц были перекрыты. Сведений о пострадавших нет.

Данные о задержанных в различных источниках отличаются друг от друга. Так, местный новостной портал WANE сообщает, что один человек задержан и несколько были допрошены правоохранительными органами.

По информации портала, из здания, в районе которого раздались несколько выстрелов, были выведены три человека, но неизвестно, имеют ли они отношение к инциденту.

Телеканал Fox59 сообщает о трех задержанных.