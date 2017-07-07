Военные из 17 стран примут участие в маневрах Sea Breeze

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Подразделения из 17 стран примут участие в учениях Sea Breeze ("Морской бриз"), проводимых Украиной и США в Черном море с 10 по 22 июля, говорится в заявлении, распространенном Европейским командованием вооруженных сил США (EUCOM).

"Воздушные, сухопутные, морские и десантные силы из 17 стран будут участвовать в учениях "Морской бриз", проводимых совместно с США и Украиной с 10 по 22 июля 2017 года в Черном море", — отметили в EUCOM.

В число участвующих стран в этом году входят Бельгия, Болгария, Канада, Франция, Грузия, Греция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и США.

Учения "Си Бриз" проходят ежегодно, начиная с 1997 года, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между минобороны Украины и США. В основном, территорией для проведения учений служит Черное море и полигоны на юге Украины, но несколько раз они также проводились в Средиземном море.

В разные годы участие в них, кроме США и Украины, принимали другие страны-члены НАТО, а также страны черноморского региона. Россия участвовала в этих маневрах только один раз — в 1998 году, тогда ее представляли три корабля Черноморского флота.