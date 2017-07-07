Греция может получить новую порцию финпомощи уже в понедельник

БРЮССЕЛЬ, 7 июля – РИА Новости, Мария Князева. Совет директоров Европейского механизма стабильности (ESM) одобрил в пятницу третий транш кредита Греции на общую сумму 8,5 миллиарда евро в рамках третьей программы финансовой помощи стране, львиная доля этой суммы — 7,7 миллиарда евро — может быть направлена Греции уже в понедельник, говорится в сообщении механизма.

"Совет директоров одобрил транш кредита Греции на 8,5 миллиарда евро", — говорится в сообщении.

Как уточняется в релизе, средства будут выданы частями: "Первое перечисление в рамках этого транша будет на сумму 7,7 миллиарда евро, и, как ожидается, будет совершено ESM в понедельник".

Долгожданный

Условием перечисления кредитов Греции является проведение ею, в том числе, и болезненных реформ. Нынешний транш задерживался несколько месяцев, так как власти Греции и представители ее кредиторов никак не могли договориться о мерах, которые страна должна была предпринять, чтобы удовлетворить требования программы финансовой помощи.

"Сегодняшнее решение совета директоров ESM показывает, что Греция предприняла реформы, которые требовались от нее на данной стадии", — цитируются в релизе слова главы механизма Клауса Реглинга.

Как сообщает ESM, из 7,7 миллиарда евро, которые планируется выдать уже в ближайшие дни, 6,9 миллиарда евро пойдут на обслуживание долгов страны.

Долгая история

Оставшиеся от всего третьего транша 0,8 миллиарда евро могут будут перечислены "после 1 сентября", отмечается в релизе.

Греция, которая является частью еврозоны, не может выбраться из программ внешнего кредитования во избежание своего дефолта с 2010 года.

Очередная программа финансовой помощи Греции со стороны иностранных кредиторов заработала в 2015 году, ее объем — до 86 миллиардов евро кредитов. Ее цель — корректировка экономики страны и возвращение ее к самостоятельному рыночному финансированию своих нужд. Аналогичные задачи были и у предыдущих двух программ помощи, которые не смогли полностью справиться с ними и их пришлось так или иначе дополнять.

Пока единственным кредитором в рамках третьей программы помощи остается ESM, сама же программа, по ранее установленному плану, должна завершиться в середине 2018 года.