Во Франции началось следствие по делу о поездке Макрона в Лас-Вегас

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Прокуратура Парижа начала предварительное следствие по делу о "фаворитизме и сокрытии фаворитизма" во время поездки нынешнего президента Эммануэля Макрона в Лас-Вегас в то время, когда он занимал пост министра экономики, сообщает агентство Рейтер.

"Ввиду первых данных, полученных в рамках досудебного расследования, прокуратура Парижа начала сегодня, 7 июля 2017 года, предварительное следствие о фаворитизме и сокрытии фаворитизма", — цитирует агентство коммюнике прокуратуры.

В середине марта прокуратура Парижа проводила досудебное расследование по вопросу встречи, проведенной Макроном с французскими предпринимателями в начале 2016 года в Лас-Вегасе. Ранее сатирический еженедельник Canard Enchaine сообщил, что мероприятие в игровой столице мира, где проходила Международная выставка потребительской электроники, было устроено по срочной просьбе правительства, в котором Макрон занимал должность министра экономики.

Издание утверждало, что правительственное агентство Business France передало заказ на организацию встречи рекламному гиганту Havas без объявления конкурса, что противоречит антимонопольному законодательству Франции.

Фигурантами расследования являются именно Business France и Havas, которых подозревают в фаворитизме и сообщничестве, а не нынешний президент Франции. Сам Макрон заявлял, что ни его ведомство, ни он лично не имели никакого отношения к предполагаемым нарушениям.