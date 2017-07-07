Во Франции началось следствие по делу о поездке Макрона в Лас-Вегас
13:1207.07.2017
(обновлено: 13:13 07.07.2017)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Прокуратура Парижа начала предварительное следствие по делу о "фаворитизме и сокрытии фаворитизма" во время поездки нынешнего президента Эммануэля Макрона в Лас-Вегас в то время, когда он занимал пост министра экономики, сообщает агентство Рейтер.
"Ввиду первых данных, полученных в рамках досудебного расследования, прокуратура Парижа начала сегодня, 7 июля 2017 года, предварительное следствие о фаворитизме и сокрытии фаворитизма", — цитирует агентство коммюнике прокуратуры.
В середине марта прокуратура Парижа проводила досудебное расследование по вопросу встречи, проведенной Макроном с французскими предпринимателями в начале 2016 года в Лас-Вегасе. Ранее сатирический еженедельник Canard Enchaine сообщил, что мероприятие в игровой столице мира, где проходила Международная выставка потребительской электроники, было устроено по срочной просьбе правительства, в котором Макрон занимал должность министра экономики.
Издание утверждало, что правительственное агентство Business France передало заказ на организацию встречи рекламному гиганту Havas без объявления конкурса, что противоречит антимонопольному законодательству Франции.
Фигурантами расследования являются именно Business France и Havas, которых подозревают в фаворитизме и сообщничестве, а не нынешний президент Франции. Сам Макрон заявлял, что ни его ведомство, ни он лично не имели никакого отношения к предполагаемым нарушениям.
На выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.
До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
После дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
Уже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
Известие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.