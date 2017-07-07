В Вашингтоне день любви и верности отметили фортепианным концертом

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Известный американский пианист Марк Демиш в четверг провел творческий вечер в Российском культурном центре в Вашингтоне (Россотрудничество), концерт был приурочен к грядущему празднику Дню любви и верности (в православной традиции День Петра и Февронии, празднуется 8 июля).

Демиш активно гастролирует по всему миру уже больше сорока лет. Со своими концертами он побывал во многих странах мира, например, Великобритании, Нидерландах, Германии, Польше, Израиле, Швеции, Китае, Южной Корее, Японии. Впервые Демиш выступил именно в СССР – в 1975 году. А свой 40-летний юбилей со дня первых гастролей отпраздновал два года назад в Российском культурном центре в Вашингтоне.

Пианист исполнил для гостей вечера произведения, которые представил на лучших площадках Европы и Америки. Это музыкальные композиции Бела Бартока, Клода Дебюсси и Аарона Копланда.

На вечере в Российском культурном центре присутствовали члены дипломатического корпуса, международных, общественных организаций соотечественников.

Почетными гостями праздника стали супружеские пары, прожившие долгие годы в браке. Директор Российского культурного центра Олег Жиганов рассказал о традиции проведения праздника и наградил Почетными грамотами две семейные пары с особенной судьбой, связанной с Россией и особенной жизнью в искусстве.

Речь идет о семье Сергея Криченко — выдающегося музыканта, гитариста-виртуоза, композитора и педагога. Накануне праздника он отметил 40 лет совместной жизни с Ольгой Криченко, которая стала его опорой на протяжении большого творческого пути. Другая чета — Янкель Гинзбург и Памела Гизбург. Он выдающийся художник современности, родился в 1945 году в Казахстане, получил образование в Израиле, где его талант был замечен Марком Шагалом. Позже он переехал в США и стал всемирно известным художником. Его супруга на протяжении его карьеры была верным спутником и музой.

Праздник Петра и Февронии в православной традиции отмечается уже более пятисот лет. Этот церковный праздник стал светским 8 июля 2008 года. В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали подписи о признании данного праздника российским государством (обращение о "Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских)".

Организатором первых праздничных торжеств стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой, супругой третьего президента, а ныне премьера России Дмитрия Медведева.