В Вашингтоне день любви и верности отметили фортепианным концертом

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Известный американский пианист Марк Демиш в четверг провел творческий вечер в Российском культурном центре в Вашингтоне (Россотрудничество), концерт был приурочен к грядущему празднику Дню любви и верности (в православной традиции День Петра и Февронии, празднуется 8 июля).
Пианист исполнил для гостей вечера произведения, которые представил на лучших площадках Европы и Америки. Это музыкальные композиции Бела Бартока, Клода Дебюсси и Аарона Копланда.
На вечере в Российском культурном центре присутствовали члены дипломатического корпуса, международных, общественных организаций соотечественников.
Почетными гостями праздника стали супружеские пары, прожившие долгие годы в браке. Директор Российского культурного центра Олег Жиганов рассказал о традиции проведения праздника и наградил Почетными грамотами две семейные пары с особенной судьбой, связанной с Россией и особенной жизнью в искусстве.
Праздник Петра и Февронии в православной традиции отмечается уже более пятисот лет. Этот церковный праздник стал светским 8 июля 2008 года. В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали подписи о признании данного праздника российским государством (обращение о "Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских)".
Организатором первых праздничных торжеств стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой, супругой третьего президента, а ныне премьера России Дмитрия Медведева.