Трамп заявил, что никогда не откажется от сотрудничества с Китаем

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь Мар-а-Лаго в Палм-Бич. 6 апреля 2017

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь Мар-а-Лаго в Палм-Бич. 6 апреля 2017

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон никогда не откажется от сотрудничества с Пекином, сообщает агентство Рейтер.

"Никогда не откажусь", — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на саммите G20 в Гамбурге.

Ранее Трамп в своем Twitter скептически высказался о плодотворности американо-китайского сотрудничества, указав на растущий объем торговли между КНР и КНДР.

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа сообщила, что президент в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином предупредил, что США готовы самостоятельно оказывать давление на КНДР.