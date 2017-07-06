Россия готова взаимодействовать с Францией по антитеррору, заявил Лавров

ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости. Россия готова развивать взаимодействие с Францией по антитеррору, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.

По словам Лаврова, он согласен с главой МИД Франции в том, что международный терроризм — это враг номер один, и для того чтобы с ним бороться, необходимо отложить в сторону все остальное. Лавров отметил, что, победив терроризм, можно продвинуться в решении многочисленных кризисов, в том числе на Ближнем Востоке, на севере Африки.

"Насчет нашего взаимодействия в антитеррористической сфере — мы готовы развивать его и в двустороннем формате, и здесь есть уже у нас определенный опыт, и на всех многосторонних площадках, конечно же, в первую очередь в Организации объединенных наций", — добавил глава МИД РФ.