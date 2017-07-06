Франция хочет, чтобы диалог с Россией быстрее перешел в конкретные действия

ФРАНЦИЯ ХОТЕЛА БЫ, ЧТОБЫ ДИАЛОГ С РОССИЕЙ БЫСТРО БЫ ПЕРЕШЁЛ В КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НЕСМОТРЯ НА НАЛИЧИЕ РАСХОЖДЕНИЙ — ГЛАВА МИД ФРАНЦИИ