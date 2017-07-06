Трамп рассказал о значимости американских военных для независимости Европы

ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Американские военные, расквартированные в Польше, обеспечивают силу и независимость Европы, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с речью на площади Красиньских в Варшаве.
"От имени всех американцев хотел бы поблагодарить весь польский народ за щедрость во время приветствия наших солдат. Они не только защищают свободу, а также являются символом заинтересованности Соединенных Штатов в вашей безопасности и в обеспечении сильной и демократической Европы", — заявил Трамп.
Он отметил, что во время его выступления присутствовали представители армий США, Польши, Великобритании и Румынии — члены контингента НАТО, находящегося в Польше, помимо отдельной бригады США.
В настоящее время в Польше размещена американская механизированная бригада численностью 3,5 тысячи человек.