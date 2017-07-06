Пекин призвал все стороны рассмотреть российско-китайский план по КНДР

ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Силовой сценарий не является решением проблемы Корейского полуострова, и поэтому Пекин призывает все стороны с вниманием отнестись к российско-китайскому совместному предложению, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее внешнеполитические ведомства России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова. РФ и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Министерства иностранных дел КНР и РФ опубликовали совместное заявление по ситуации на Корейском полуострове. В заявлении говорится, что военные меры не должны быть вариантом решения ядерной проблемы Корейского полуострова. Стороны на основе заявления китайского предложения о "двойном замораживании" и параллельном движении и российской "дорожной карты" выступили с совместной инициативой. Я думаю, что это объективный, справедливый реальный и осуществимый план", — заявил четверг на брифинге Гэн Шуан.

Он выразил, надежду, что соответствующие стороны с вниманием отнесутся к позиции и предложениям России и Китая, откликнутся на них и совместными усилиями откроют путь к решению проблемы Корейского полуострова.

Он отметил, что и Россия, и Китай поддерживают контакты с КНДР и Пхеньян проинформирован о содержании росийско-китайских предложений.

"Неважно, китайская сторона или российская сторона, обе поддерживают с северокорейской стороной нормальные контакты — наши дипломатические каналы. Северокорейская сторона в курсе позиции Китая и России", — сказал он.

КНДР во вторник объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Южнокорейские эксперты считают, что если бы ракета была пущена по обычной траектории, она преодолела бы расстояние в 8000 километров. Это означает, что при пуске из южнокорейского порта Вонсан она может поразить цели на Аляске и в Сиэтле.