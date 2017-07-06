Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии геополитических амбиций

МИНСК, 6 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Александр Лукашенко заявил, что хорошо подготовленные и оснащенные вооруженные силы являются залогом существования суверенной Белоруссии, но "геополитических амбиций" у Минска нет.

В Белоруссии с 14 по 20 сентября пройдут белорусско-российские учения "Запад-2017". Лукашенко заявил при этом, что Белоруссия и Россия не бряцают оружием перед Западом, планируя их проведение. Он также сказал, что обеспокоенность Минска вызывает размещение у границы с республикой воинских контингентов НАТО.

"Без хорошо подготовленных оснащенных вооруженных сил не может быть суверенной Белоруссии. Они призваны обеспечивать территориальную целостность и стабильность в государстве, адекватно отвечать на возникающие угрозы, откуда бы они ни исходили", — заявил Лукашенко в четверг в Минске на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Президент обратил внимание, что "события последних лет показывают, что военные методы по-прежнему остаются в арсенале средств разрешения международных проблем".

"Белоруссия проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. У нашей страны нет геополитических амбиций, однако свои национальные интересы мы должны отстаивать всеми доступными способами, опираясь как на собственные силы, так и на военное сотрудничество с дружественными нам государствами", — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что "сейчас проводится оптимизация силовых структур, в войска поступает современная военная техника, армия перестраивается, приспосабливаясь к новым условиям ведения противоборства и войны".

Лукашенко напомнил, что в белорусские войска поставлены новые самолеты Як-130, вертолеты Ми-8, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", принята на вооружение реактивная система залпового огня "Полонез". Успешно прошли государственные испытания на белорусских полигонах и поступают в войска отечественные бронированные автомобили, радиолокационные станции, различные типы беспилотных авиакомплексов, подвижные пункты управления.

Президент отметил, что значимым шагом в подготовке вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны станут запланированные на сентябрь совместные стратегические военные учения с Россией "Запад-2017".