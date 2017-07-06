На Сицилии арестовали 26 человек, причастных к наркомафии

РИМ, 6 июл — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские карабинеры арестовали на рассвете в четверг 26 мафиози из могущественного клана Сантапаола, который практически монополизировал торговлю наркотиками во втором по значению городе Сицилии — Катании.

По сообщению прокуратуры Катании, арестованным предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, торговле наркотиками, незаконном хранении оружия, вымогательстве и отмывании "грязных" денег. Операция правоохранительных органов в четверг, в ходе которой были проведены более 100 обысков, является результатом двухлетнего расследования, начатого местным Управлением по борьбе с мафией в связи с появлением так называемых "супермаркетов" по продаже наркотиков.

В ходе этого расследования была обезврежена опасная преступная группировка, во главе которой стоял Андреа Лука Ницца, арестованный в январе этого года. По данным следствия, именно он был инициатором создания своеобразного "наркокартеля" в Катании, который действовал с согласия семьи Сантапаола.

В минувший вторник более 200 карабинеров уже провели в Катании масштабную операцию против этого клана "Коза ностра", в ходе которой были арестованы 54 человека. По свидетельствам правоохранителей, речь тогда шла об ударе по преступной группировке, державшей в страхе большинство местных коммерсантов и занимавшейся рэкетом и наркобизнесом. Только в Катании ежемесячный оборот наркотиков, осуществлявшийся этой ОПГ, превышал 150 тысяч евро.

Подробности последней операции будут обнародованы в ходе специальной пресс-конференции в прокуратуре Катании.