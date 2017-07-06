МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization продлила срок действия двух своих доменных имен, связанных с Россией, пишет газета Politico.

Издание отмечает, что право владения сотнями веб-доменов Trump Organization должно было истекать в конце июня или в начале июля, в том числе такими доменными именами как TrumpRussia.com и TrumpTowerMoscow.com.

"Среди сайтов, которые были перезарегистрированы в среду, есть имена с отсылкой к покеру, сайты политической тематики, например ElectTrump.com, и два домена с отсылкой к возможным коммерческим предприятиям в России", — пишет газета.

Трамп до вступления в должность передал свой бизнес в специальный траст, которым управляют один из его сыновей и менеджер Trump Organization, сам президент остается единственным бенефициаром траста, то есть получает финансовую выгоду от его деятельности, а также в любой момент может отозвать доверительное управление, вернув себе контроль.