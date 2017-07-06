Тиллерсон рассказал, что необходимо сделать для победы над ИГ*

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Международное сообщество, прежде всего Россия, должно устранить препятствия для полной победы над террористической группировкой ИГ* (запрещена в России), заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Поскольку сейчас происходит освобождение Ракки, ИГ нанесён большой ущерб, и ИГ могла быть на пороге полного поражения в Сирии, если все стороны сфокусируются на этой цели", — сказал госсекретарь.

"Чтобы завершить эту миссию, международное сообщество, а особенно Россия, должны устранить препятствия для нанесения поражения ИГ, и помочь обеспечить стабильность, которая помешает ИГ восстать из пепла их неудачного и мошеннического халифата", — добавил Тиллерсон.

*Террористическая организация, запрещенная в России