Никто из арабских стран не предлагал заморозить участие Катара в ЛАГ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Никто из арабских стран не выступал с инициативой заморозить участие Катара в Лиге арабских государств (ЛАГ) и не советовал это сделать, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Ахмед Абуль-Гейт.
"Не было никакой инициативы ни от одной из арабских стран по поводу заморозки членства Катара или движения в эту сторону, и это не рекомендуется", — заявил Абуль-Гейт.
Он добавил, что подобная процедура потребовала бы полного консенсуса в ЛАГ, а позиции участников в данный момент различаются.