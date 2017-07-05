Никто из арабских стран не предлагал заморозить участие Катара в ЛАГ

Министры иностранных дел стран, участвующих в кризисе в Персидском заливе во время встречи в Каире. 5 июля 2017

Министры иностранных дел стран, участвующих в кризисе в Персидском заливе во время встречи в Каире. 5 июля 2017

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Никто из арабских стран не выступал с инициативой заморозить участие Катара в Лиге арабских государств (ЛАГ) и не советовал это сделать, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Ахмед Абуль-Гейт.

"Не было никакой инициативы ни от одной из арабских стран по поводу заморозки членства Катара или движения в эту сторону, и это не рекомендуется", — заявил Абуль-Гейт.

Он добавил, что подобная процедура потребовала бы полного консенсуса в ЛАГ, а позиции участников в данный момент различаются.