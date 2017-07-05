Токио не исключает, что выпущенная из КНДР ракета была межконтинентальной

ТОКИО, 5 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии считает высокой вероятность того, что выпущенная КНДР ракета была межконтинентальной, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

"Пока правительство анализирует детали, но исходя из комплексного рассмотрения полученной к этому часу информации, мы считаем высокой вероятность того, что выпущенная в этот раз баллистическая ракета была межконтинентальной", — сказал Суга.

Он также сообщил о выводах японских экспертов относительно предположительной дальности полета – 5500 километров.

Генеральный секретарь подтвердил, что на саммите G20 премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с российским президентом постарается убедить его "сыграть (существенную – ред.) роль" в вопросе оказания давления на КНДР.

Во вторник Северная Корея объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета – 933 километра. Южнокорейские военные считают, что если бы ракета была пущена по обычной траектории, она преодолела бы расстояние в 7000-8000 километров. Это означает, что при пуске из южнокорейского порта Вонсан она может поразить цели на Аляске и в Сиэтле.