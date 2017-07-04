Недалеко от берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

Телескопы на фоне заката в чилийской пустыне Атакама. Архивное фото

Телескопы на фоне заката в чилийской пустыне Атакама. Архивное фото

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от берегов Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 16.05 по времени UTC (19.05 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 89 километрах к юго-западу от населенного пункта Конститусьон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.