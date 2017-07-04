В Черногории крупный лесной пожар угрожает курортным поселкам

БЕЛГРАД, 4 июл — РИА Новости. Крупный лесной пожар, бушующий в районе черногорского города Тиват на берегу Адриатического моря, угрожает курортным поселениям, сведений о пострадавших пока нет, передает во вторник сайт издания Vijesti.

Под угрозой, в частности, находятся поселок Радовичи и элитный туристический комплекс Lustica Bay. Из-за распространения пожара во вторник около 15.00 (16.00 мск) противопожарные службы распорядились об эвакуации популярнейшего местного пляжа Plavi horizont.

В тушении задействовано свыше 100 спасателей из Тивата, Котора, Херцег-Нови и других приморских городов, задействована противопожарная авиация МВД Черногории, однако ее применение ограничено из-за сильного ветра.

По официальным данным, первое крупное возгорание в горах близ Тивата было зафиксировано еще в понедельник около 15.00 по местному времени. Распространению огня способствовал сильный ветер. В настоящий момент отмечено 20 очагов возгорания. Сведений о пострадавших нет.