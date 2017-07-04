Египет может потребовать компенсации от Катара, заявил депутат

КАИР, 4 июл — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Египет может через международные судебные инстанции потребовать компенсации от Катара за поддержку терроризма в качестве очередной меры усиления давления на эту страну, сообщил РИА Новости египетский депутат, представитель комитета по обороне и безопасности парламента страны Хамди Бахит.

"Египет может обратиться к международному сообществу и потребовать компенсации от Катара за причиненный египетской экономике ущерб, в частности, в сфере инвестиций и туризма, а также за гибель людей в террористических атаках, представив документальные подтверждения преступлений", — сказал египетский парламентарий.

По его словам, каждая страна самостоятельно определяет меры воздействия на Катар, исходя из возможностей. К примеру, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты могут оказывать давление на крупные международные компании, работающие с Катаром.

При этом депутат предположил, что конфликт вокруг Катара может затянуться. "Я не думаю, что Катар предложит что-то конструктивное, и это может стать причиной затягивания кризиса", — сказал депутат.

Он напомнил, что дальнейшие действия в связи с кризисом вокруг Катара будут обсуждаться в среду на переговорах в Каире, в которых примут участие главы МИД Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

По сообщениям СМИ, глава МИД Катара Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани в понедельник передал Кувейту ответ на требования арабских стран, разорвавших с Дохой отношения.