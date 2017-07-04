Египет может потребовать компенсации от Катара, заявил депутат

КАИР, 4 июл — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Египет может через международные судебные инстанции потребовать компенсации от Катара за поддержку терроризма в качестве очередной меры усиления давления на эту страну, сообщил РИА Новости египетский депутат, представитель комитета по обороне и безопасности парламента страны Хамди Бахит.
По его словам, каждая страна самостоятельно определяет меры воздействия на Катар, исходя из возможностей. К примеру, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты могут оказывать давление на крупные международные компании, работающие с Катаром.
При этом депутат предположил, что конфликт вокруг Катара может затянуться. "Я не думаю, что Катар предложит что-то конструктивное, и это может стать причиной затягивания кризиса", — сказал депутат.
Он напомнил, что дальнейшие действия в связи с кризисом вокруг Катара будут обсуждаться в среду на переговорах в Каире, в которых примут участие главы МИД Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна.
Арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".
По сообщениям СМИ, глава МИД Катара Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани в понедельник передал Кувейту ответ на требования арабских стран, разорвавших с Дохой отношения.