В Европе рассказали, какие страны могут предоставить Киеву летальное оружие

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина может получить военную помощь в виде летального оружия не только от США, но и от других стран. Об этом заявил глава исполнительного совета Евроатлантического общества в Варшаве Януш Онишкевич в интервью "Укринформу".

Он отметил, что заявления со стороны Вашингтона в вопросе предоставления летального оружия достаточно серьезны. По его мнению, "конкретных действий" следует ждать и от союзников США.

"Наиболее вероятно, что к США присоединятся Канада, Великобритания и Польша", — сказал Онишкевич.

Чиновник отметил, что изначально одобрял идею укрепления украинской армии посредством предоставления ей летального оружия.

Ранее сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, предусматривающий финансовую помощь Украине, в том оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным не могут рассматриваться в качестве эффективного пути выхода из кризиса.