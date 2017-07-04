На Украине подтвердили предстоящую встречу Порошенко и Тиллерсона в Киеве

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко примет в Киеве 9 июля госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сообщает во вторник пресс-служба украинского президента.

"Во исполнение договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов Америки 9 июля в Украине с визитом будет находиться государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны также рассмотрят вопросы реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы украинского государства в США 20-21 июня.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.