Госсекретарь США в ближайшее воскресенье посетит Украину

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит короткий визит на Украину в ближайшее воскресенье, сообщает во вторник интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часов. Пока неизвестно с кем госсекретарь США встретится в Киеве", — сообщает издание.

Как отмечает издание, данный визит важен на фоне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в кулуарах саммита G20.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наработки" после поездки Порошенко Вашингтон.

Также в этом месяце в Киеве ждут с визитами генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Кроме того, украинский президент ранее анонсировал визит на Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.