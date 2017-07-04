Возле армянского города Гюмри произошло пятибалльное землетрясение

ЕРЕВАН, 4 июн – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Землетрясение силой 5 баллов произошло во вторник утром на северо-западе Армении, близ города Гюмри, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.

"Четвертого июля в 10.21 (09.21 мск) сейсмологической сетью Национальной службы сейсмозащиты Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 в 11 километрах северо-западнее города Гюмри. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в городах Гюмри, Степанаван, Артик и в селе Ашоцк ощущались толчки силой 3-4 балла.

Эти же города пострадали в результате разрушительного Спитакского землетрясения, произошедшего почти 30 лет назад — 7 декабря 1988 года. Тогда подземные толчки силой до семи баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики — Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван.

Всего от землетрясения пострадал 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью. По официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч лишились крова.