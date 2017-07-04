В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили "режим тишины", обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня", — сообщил собеседник агентства.

По данным МЧС ЛНР, пострадавших среди мирных жителей и разрушений не зафиксировано.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.