СМИ: в США полиция ликвидировала мужчину, пытавшегося угнать вертолет

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Полиция в штате Орегон ликвидировала вооруженного мужчину, пытавшегося угнать вертолет из аэропорта, сообщает издание Oregon Live.

Как пишет издание, мужчина подошел к инструктору по пилотированию и его ученику, находившимся в вертолете у летной академии аэропорта Хилсборо, и выстрелил по меньшей мере один раз. Никто не пострадал.

Инструктор и ученик спаслись бегством. Нападавший пытался поднять вертолет в воздух, но потерпел неудачу. Он пытался сбежать, но его догнал полицейский и выстрелил. Угонщик скончался на месте.