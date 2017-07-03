В Сеуле требуют пять лет тюрьмы для чиновников за "черный список" минкульта

ТОКИО, 3 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Прокуратура Южной Кореи потребовала приговорить к пяти годам тюрьмы трех бывших чиновников по обвинению в причастности к составлению "черных списков" деятелей культуры, критиковавших экс-президента Пак Кын Хе, передало в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап.

Пак Кын Хе была отстранена от власти ранее в этом году после импичмента в связи с коррупционным скандалом, в том числе фактами попадания в "черный список" около 10 тысяч деятелей культуры, которые лишались поддержки со стороны властей.

По данным Рёнхап, за это прокуратура потребовала тюремного наказания для бывшего министра культуры Ким Ён Дока, бывшего заместителя главы минкульта Чон Гван Джу и бывшего секретаря президента страны по политическим вопросам Син Дон Чхоля.

Обвинения им были предъявлены в апреле этого года. Прокуратура Южной Кореи утверждает, что эти лица злоупотребляли своим служебным положением и вмешивались в дела государственного Комитета по культуре и искусству, чтобы его гранты не выдавались тем, кто выступал в какой-либо форме против консервативного правительства Пак Кын Хе.

По этому же делу в Южной Корее идет суд над двумя другими ключевыми фигурами скандала с "черным списком" — бывшим главой президентской администрации Ким Ги Чхуном и экс-министром культуры Чо Юн Сон. Прокуратура будет требовать наказание для них отдельно.

В мае этого года в Южной Корее были проведены досрочные выборы и к власти пришел демократический деятель Мун Чжэ Ин.