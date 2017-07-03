МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. РФ разработала план по решению проблемы Корейского полуострова, предлагает США отказаться от порочной логики эскалации ситуации и пошагово двигаться к разрядке ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас есть определенные идеи в виде конкретного плана, которым мы поделились с участниками этого процесса. Мы предлагаем США отказаться от порочной логики эскалации, когда на шаг одной стороны следует контршаг, усиливающий, как предполагается, давление на противоположную сторону. А в итоге образуется спираль нагнетания, из которой очень трудно выбраться. Поэтому прежде всего необходимо заморозить ситуацию, добиться некоего статус-кво, а дальше двигаться по методологии пошагового снижения напряженности и наращивания динамики в поиске политических развязок", — заявил Рябков в интервью газете "Известия"

По его словам, Москва призывает США " включиться в эту работу", хотя и понимает, что с учетом раскручиваемой уже много лет кампании демонизации КНДР абстрагироваться от этой логики давления американцам трудно.

"Но это безальтернативный путь. Нажим в конечном счете может сдетонировать в столкновение. Это было бы катастрофой для столь значимого для всех региона", — добавил замминистра.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил РИА Новости, что Москва разработала дорожную карту решения проблемы КНДР и готова обсуждать ее с партнерами. По его словам, Москва, продвигая подобную инициативу, действует "в координации с китайскими партнерами". МИД Китая приветствовал предложение российской стороны, заявив, что предложение Китая о "двойном замораживании" — ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений — и "параллельном продвижении" к денуклеаризации и созданию системы мира и безопасности в регионе совпадают с дорожной картой.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании.

Ранее США на фоне ситуации вокруг КНДР направили в район Корейского полуострова ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". США заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.