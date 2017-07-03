МИД озабочен ситуацией на Корейском полуострове

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. РФ озабочена ситуацией на Корейском полуострове, призывает США проявить политическую волю для решения проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы очень озабочены тем, что происходит в ситуации, которая не имеет политического и дипломатического решения уже долгое время. Наше непосредственное соседство с КНДР – один из главных факторов внимания России к этой проблеме. При наличии политической воли со стороны США можно многого добиться совместно", — заявил Рябков в интервью газете "Известия".

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании.

Ранее США на фоне ситуации вокруг КНДР направили в район Корейского полуострова ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". США заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.