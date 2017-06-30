Слушания в суде по делу Буковского перенесены из-за его самочувствия

ЛОНДОН, 30 июн — РИА Новости. Слушания в суде Кембриджа, посвященные оценке состояния здоровья бывшего советского диссидента Владимира Буковского, назначенные на 30 июня, перенесены по состоянию здоровья обвиняемого, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Роберт Браун.

В середине декабря 2016 года суд на Буковским был прерван из-за госпитализации обвиняемого с пневмонией.

"Он не очень хорошо себя чувствовал тогда, не очень хорошо чувствует и сейчас, поэтому пока неизвестно, когда могут возобновиться слушания", — сказал Браун.

Бывший диссидент обвиняется по пяти эпизодам, связанным с производством и хранением "непристойных" фотографий несовершеннолетних, и в общей сложности по 11 эпизодам, подпадающим под действие трех различных статей.

Следствие утверждало, что Буковский хранил детские фотографии порнографического характера. Буковский в ответ на это подал в лондонский Высокий суд жалобу на клевету со стороны Королевской прокурорской службы. В июле 2016 года Высокий суд постановил, что Буковский не причастен к съемке непристойных фото и не обвиняется в участии или присутствии при действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В английской юридической практике различаются понятия "съемки" и "производства" (making) непристойных фотографий, под которым подразумевается их скачивание из интернета и/или распечатывание.