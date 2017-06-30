Трамп продолжил перебранку с телеведущими в Twitter, несмотря на критику

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп продолжил в Twitter перебранку с телеведущими утренней передачи Morning Joe канала MSNBC, несмотря на критику, которой подвергся за свои предыдущие резкие выпады.

"Смотрел сегодня (передачу) Morning Joe — впервые за долгое время. Фейковые новости. Он (ведущий — ред.) призвал меня остановить выход статьи в National Enquirer. А я сказал нет! Плохое шоу", — написал Трамп.

Президент, вероятно, имеет в виду конфликт передачи с таблоидом National Enquirer — одним из немногих СМИ, которое поддерживает Трампа. Ведущие MSNBC заявили, что им стало известно о негативной статье, которую готовит против них таблоид, причем неназванные лица якобы потребовали от ведущих извиниться перед Трампом за критику, чтобы статья не появилась в печати. Трамп представляет историю в противоположном свете: что телеведущие сами пытались избавиться от статьи с его помощью.

Накануне президент США подвергся критике со стороны политиков (включая однопартийцев-республиканцев) и соцсетей после того, как заявил, что телеведущая канала MSNBC Мика Бжезински — "сумасшедшая с низким IQ", а ее напарника Джо Скарборо назвал "психопатом". Кроме того, Трамп заявил, что оба ведущих напрашивались к нему в гости на Новый год, причем у Бжезински было "сильное кровотечение" из-за пластической операции на лице. Бжезински в ответ также начала "троллить" Трампа, напомнив президенту о том, что его дразнили в школе за маленькие руки. Бжезински опубликовала в Twitter рекламу кукурузных хлопьев со слоганом "Сделано для маленьких рук". Трамп сам неоднократно обращался к этой дразнилке в ходе теледебатов и заявлял, что у него нет проблем с размерами каких бы то ни было частей тела.

Трамп заявляет, что большинство СМИ являются "фейковыми новостями" и постоянно критикует их в Twitter. Почти все ведущие американские телеканалы, печатные и онлайн-издания поддерживали на выборах соперницу Трампа Хиллари Клинтон.