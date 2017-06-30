СМИ: при посадке в Стамбуле пилота испугала стая уток

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Стая уток оказалась на пути садившегося в стамбульском аэропорту Ататюрка самолета, однако столкновения удалось избежать, передает телеканал Haberturk.

По данным канала, самолет шел на посадку со стороны моря и уже выпустил шасси.

"В 30 метрах от нас пролетела стая из пяти уток, они живы", — цитирует канал сообщение пилота диспетчерам.

Службы аэропорта оповестили другие самолеты об угрозе и изменили маршруты посадки.

Канал уточняет, что в аэропорту установлены отпугивающие устройства, работающие круглосуточно, однако время от времени птицы все-таки залетают на территорию воздушной гавани.