СБУ заявила, что пресекла распространение вредоносного ПО

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявляет, что вместе с иностранными партнерами пресекла распространение вредоносного программного обеспечения (ПО), при этом в ведомстве вновь обвинили Россию, не приведя никаких доказательств.
"В период с 25 мая до 6 июня Служба безопасности Украины в четком взаимодействии с иностранными партнерами прекратила использование украинской сетевой инфраструктуры для целенаправленного распространения со стороны спецслужб Российской Федерации вредоносного программного обеспечения с целью поражения информационных сетей и объектов критической инфраструктуры нашего государства и других стран мира", — говорится в сообщении.
По утверждению СБ, прекращена работа разветвленной международной сетевой инфраструктуры, якобы "построенной спецслужбами России".
"Во время обысков правоохранители изъяли серверное оборудование, которое было задействовано в системе кибератак… Продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности", — говорится в сообщении СБУ.