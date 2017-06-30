СБУ заявила, что пресекла распространение вредоносного ПО

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявляет, что вместе с иностранными партнерами пресекла распространение вредоносного программного обеспечения (ПО), при этом в ведомстве вновь обвинили Россию, не приведя никаких доказательств.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. При этом серверы российских компаний также подверглись мощной хакерской атаке.

"В период с 25 мая до 6 июня Служба безопасности Украины в четком взаимодействии с иностранными партнерами прекратила использование украинской сетевой инфраструктуры для целенаправленного распространения со стороны спецслужб Российской Федерации вредоносного программного обеспечения с целью поражения информационных сетей и объектов критической инфраструктуры нашего государства и других стран мира", — говорится в сообщении.

По утверждению СБ, прекращена работа разветвленной международной сетевой инфраструктуры, якобы "построенной спецслужбами России".

В украинской спецслужбе считают, что с помощью этой инфраструктуры скрыто, с использованием серверного оборудования, в том числе украинского хостинга, осуществлялись целевые кибернетические атаки (так называемые АРТ-атаки — Advanced Persistent Threat) и заражения специальными видами вредоносных компьютерных программ объектов критической инфраструктуры Украины и других государств.

"Во время обысков правоохранители изъяли серверное оборудование, которое было задействовано в системе кибератак… Продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности", — говорится в сообщении СБУ.