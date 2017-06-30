В Киеве заявили, что примут комплексные меры по противодействию кабератакам

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Киев намерен принять комплекс мер по противодействию угрозам кибератак.

Ранее в пятницу миссия Украины при альянсе сообщила, что Полторак проводит встречу генсеком НАТО в Брюсселе.

"Мы четко понимаем все вызовы и угрозы, включая угрозы, которые возникают в связи с кибератаками на особо важные государственные объекты страны. Поэтому планируем комплекс мероприятий по противодействию этим угрозам. Я также выражаю благодарность инструкторам из НАТО, которые проводят тренинги для наших военнослужащих. Благодаря тому, что наши военные хорошо подготовлены, мы в прошлом году не потеряли ни одного клочка нашей земли и повысили эффективность противодействия диверсионными группам", — приводит слова Полторака пресс-служба Минобороны Украины.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.