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В мире

ООН не располагает информацией о нарушении Ираном ядерной сделки

01:3430.06.2017
(обновлено: 01:35 30.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке. Архивное фотоЗдание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 30 июн — РИА Новости. В ООН не располагают информацией о нарушении Ираном условий соглашения по ядерной программы страны, заключенного с "шестеркой" почти два года назад, заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

Посол США в ООН Никки Хейли на слушаниях в палате представителей конгресса США в Вашингтоне. 27 июня 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
Иран не нарушает условий ядерной сделки, заявила постпред США при ООН

На заседании Совета Безопасности Фелтман представил доклад по выполнению резолюции СБ ООН 2231, зафиксировавшей совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

"Генеральный секретарь не получал никаких сообщений и не осведомлен об открытой информации, касающихся поставок или продажи Ирану ядерных материалов в нарушение резолюции", — сказал Фелтман.

Однако в докладе ООН отмечены действия Тегерана, которые западные участники соглашения расценивают как нарушение резолюции: ракетные пуски и поездки иранского генерала Касема Сулеймани, внесенного в санкционный список СБ, в частности, в Сирию и Ирак. Фелтман отметил, что информация о зарубежных визитах Сулеймани основывается на сообщениях и фотографиях в СМИ. По словам Фелтмана, "дать независимое подтверждение" в ООН не могут.

Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
Евросоюз надеется, что США не будут расширять санкции против Ирана

Постпред ЕС при ООН Жоау Вале де Альмейда заявил о намерении европейских стран следовать букве соглашения. "ЕС решительно настроен сохранять и защищать СВПД и работать над его успешным выполнением. Мир бы не был безопаснее без СВПД. В этой связи мы призываем другие стороны оставаться полностью приверженными добросовестному соблюдению СВПД, также как и резолюции СБ ООН 2231", — заявил он.

Однако постпред США при ООН Никки Хейли заверила, что "США больше не будут закрывать глаза на поведение иранского режима" и намерены "вводить свои санкции в отношении тех, кто помогает нарушать резолюцию 2231".

Президент США Дональд Трамп в международном аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива
© REUTERS / Amir Cohen
Трамп заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие

В Вене 14 июля 2015 года был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограммов обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.

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