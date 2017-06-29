ЛОНДОН, 29 июн — РИА Новости. Парламент Великобритании выразил доверие правительству Терезы Мэй.
Прямую трансляцию голосования ведет телеканал Sky News.
Голосование в парламенте прошло после королевской речи – в среду королева Елизавета II выступила на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, в которой назвала приоритеты работы двух палат не на один, а сразу на два года.
Текст речи пишет правительство страны и утверждает кабинет министров. Основные законопроекты, над которыми парламенту предстоит работать, были известны заранее.
Восьмого июня в Великобритании прошли выборы, консерваторы под руководством премьера Терезы Мэй получили 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства, но смогли сформировать правительство меньшинства, договорившись о сотрудничестве с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии DUP.