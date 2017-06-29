В Киеве назвали штраф за недопуск Самойловой на Евровидение необоснованным

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Соорганизатор "Евровидения" в Киеве, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) считает необоснованными санкции из-за недопуска на конкурс участницы от РФ Юлии Самойловой и будет обжаловать это решение.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Европейский вещательный союз (EBU) наложил "крупный штраф" на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) из-за запрета на выступление конкурсантки из РФ Самойловой на конкурсе "Евровидение".

Национальня общественная телерадиокомпания Украины заявила, что решение о запрете въезда на территорию страны Самойловой сроком на три года принимала Служба безопасности Украины в связи "с доказанным фактом незаконного въезда певицы на территорию оккупированного Крыма".

"В связи с этим НОТУ сообщает, что неукоснительно придерживается законодательства Украины, выполняет решения уполномоченных органов власти и не видит возможным нарушать законы государства под каким-либо предлогом. "Евровидение", как и любой другой международный конкурс, не может стать исключением и оправданием для нарушения законов стран-участниц конкурса", — говорится в заявлении на сайте компании.

Кроме того, НОТУ подчеркивает, что общественный вещатель не является органом, который контролирует границы или влияет на законодательство Украины, вопрос правил пересечения границ и соответствующих санкций за их несоблюдение не лежит в плоскости ответственности Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"Учитывая вышеизложенное, санкции против НОТУ являются необоснованными. НОТУ будет обжаловать такие санкции согласно правилам, действующим в Европейском вещательном союзе и уставу ЕВС", — говорится в заявлении.

Украина получила право принять "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".