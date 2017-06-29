Министр обороны Черногории: вступление в НАТО не направлено против России

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Министр обороны Черногории Предраг Бошкович заявил, что вступление его страны в НАТО отвечает интересам России, если ей выгодна стабильность в регионе.

Выступая перед журналистами перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО, в котором Черногория впервые принимает участие как полноценный член альянса, он заявил, что "за последние пару лет мы (Черногория – ред.) ощутили много давления со стороны России".

"Но я хочу еще раз подчеркнуть, что наше вступление в НАТО не было направлено против интересов России. Если Россия заинтересована в мире и стабильности на западных Балканах, то я уверен, что это также отвечает интересам России", — сказал министр.

Он отметил, что вступление его страны в альянс "не направлено против кого-либо, даже против России".

В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.

Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО. Лавров заявил, что это не укрепляет безопасность альянса и ведет к дополнительным расходам его стран-членов. Он отметил, что эта тенденция вновь возвращает стороны к политике разделительных линий в Европе, которая подрывает многочисленные торжественные обещания западных лидеров о необходимости обеспечивать равную и неделимую безопасность и является тупиковой.