ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сенатский комитет по разведке может завершить свое расследования о так называемом "влиянии РФ" на выборы в США до конца года, сообщил в среду журналистам его председатель Ричард Берр.
"Я бы хотел, чтобы мы закончили работу до конца года. Это возможно", — сказал сенатор.
Берр отметил, что в данном смысле у комитета в июле "будет очень агрессивный график". "В зависимости от наших планов мы можем удвоить число опрошенных к моменту ухода на каникулы в августе", — сказал он.
Как отмечает газета, комитет по разведке является "по крайней мере одним из пяти" комитетов в конгрессе, которые разбирают влияние РФ на выборы и (ее) связи с предвыборным штабом Дональда Трампа".
В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".