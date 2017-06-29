ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сенатский комитет по разведке может завершить свое расследования о так называемом "влиянии РФ" на выборы в США до конца года, сообщил в среду журналистам его председатель Ричард Берр.

"Я бы хотел, чтобы мы закончили работу до конца года. Это возможно", — сказал сенатор.

Он уточнил, что представители комитета уже допросили "намного больше" 40 человек, которые располагают необходимой информацией. Как сообщает в связи с этим газета Hill, в основном на подобных встречах побывали аналитики разведывательных структур и бывшие члены правительства, в частности, экс-министр внутренней безопасности США Джей Джонсон.

Берр отметил, что в данном смысле у комитета в июле "будет очень агрессивный график". "В зависимости от наших планов мы можем удвоить число опрошенных к моменту ухода на каникулы в августе", — сказал он.

Как отмечает газета, комитет по разведке является "по крайней мере одним из пяти" комитетов в конгрессе, которые разбирают влияние РФ на выборы и (ее) связи с предвыборным штабом Дональда Трампа".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".