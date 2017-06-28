Южная Корея считает угрозы КНДР в адрес экс-президента недопустимыми

ТОКИО, 28 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Южнокорейское разведывательное управление назвало недопустимым объявление в КНДР "смертного приговора" экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и главе разведки Ли Бён Хо, сообщает агентство Рёнхап.
"Открытые угрозы в отношении наших граждан недопустимы", — приводит агентство заявление разведоргана Южной Кореи. "Приговор" со стороны КНДР он считает "безосновательным".
Экс-президент Республики Корея Пак Кын Хе была отстранена от власти по импичменту в этом году, после чего в мае состоялись досрочные выборы, вылившиеся в победу демократического лидера Мун Чжэ Ина.
Два дня назад японская газета "Асахи" сообщила, что бывшее правительство Южной Кореи планировало смену власти в КНДР. В Сеуле полагают, что нынешнее заявление Пхеньяна стало реакцией на эту публикацию, хотя и ранее были сообщения о военных учениях США и Южной Кореи, в задачи которых входило уничтожение на случай войны северокорейского руководства.
Кроме того, в начале мая этого года представитель министерства гражданской безопасности КНДР утверждал, что ЦРУ США и южнокорейская разведка готовили теракты с применением биохимических веществ, чтобы отравить лидера Северной Кореи.