Южная Корея считает угрозы КНДР в адрес экс-президента недопустимыми

Камера, в которой содержится арестованная экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, на экране телевизора. Архивное фото

Камера, в которой содержится арестованная экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, на экране телевизора. Архивное фото

ТОКИО, 28 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Южнокорейское разведывательное управление назвало недопустимым объявление в КНДР "смертного приговора" экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и главе разведки Ли Бён Хо, сообщает агентство Рёнхап.

Ранее в среду по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) было распространено совместное заявление министерства государственной безопасности и центральной прокуратуры КНДР, в котором, в частности, Пак Кын Хе был заочно вынесен "смертный приговор" за подготовку к ликвидации северокорейского руководства.

"Открытые угрозы в отношении наших граждан недопустимы", — приводит агентство заявление разведоргана Южной Кореи. "Приговор" со стороны КНДР он считает "безосновательным".

Экс-президент Республики Корея Пак Кын Хе была отстранена от власти по импичменту в этом году, после чего в мае состоялись досрочные выборы, вылившиеся в победу демократического лидера Мун Чжэ Ина.

Пак Кын Хе, дочь бывшего южнокорейского диктатора Пак Чжон Хи, арестована в Южной Корее по обвинениям в причастности к коррупционному скандалу вокруг ее приближенной по имени Цой Сун Силь. При ней за последние годы отношения между двумя корейским государствами достигли критической точки вплоть до угроз нанесения превентивных ударов.

Два дня назад японская газета "Асахи" сообщила, что бывшее правительство Южной Кореи планировало смену власти в КНДР. В Сеуле полагают, что нынешнее заявление Пхеньяна стало реакцией на эту публикацию, хотя и ранее были сообщения о военных учениях США и Южной Кореи, в задачи которых входило уничтожение на случай войны северокорейского руководства.

Кроме того, в начале мая этого года представитель министерства гражданской безопасности КНДР утверждал, что ЦРУ США и южнокорейская разведка готовили теракты с применением биохимических веществ, чтобы отравить лидера Северной Кореи.