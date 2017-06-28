Порошенко надеется, что Рада отменит депутатскую неприкосновенность

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная рада в ближайшем времени отменит депутатскую неприкосновенность.

"Мой проект изменений в конституцию готов, он требует политической воли от народных депутатов раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Точно так же, как мы сняли неприкосновенность с судей… Я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующее решение, ведь среди них, наверное, нет никого, кто бы не обещал отмену этой неприкосновенности в своих избирательных программах", — сказал Порошенко во время выступления в связи с Днем конституции Украины, которое транслировал телеканала "112 Украина".

Очередная годовщина принятия конституции отмечается на Украине в среду. За более чем 20 лет с момента принятия Основной закон страны несколько раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.

Депутатская неприкосновенность закреплена в конституции Украины. По закону депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, это возможно лишь после решения Рады о лишении его неприкосновенности.