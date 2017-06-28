Глава ВС Венесуэлы заявил, что атака на здание ведомства не запугает судей

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Нападение на здание Верховного суда Венесуэлы является террористической атакой и не запугает судей, говорится в заявлении главы судебной инстанции Майкеля Морено.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером полиции Оскаром Пересом во вторник угнала полицейский вертолет, совершила полет над городом с плакатом, призывающим к неповиновению, и потребовала немедленной отставки президента Николаса Мадуро. При этом они обстреляли и закидали гранатами здания МВД и ВС страны, пострадавших нет. Сейчас идет поиск этих людей.

"Это нельзя назвать другим словом, кроме как терроризм, такие действия не запугают судей, а наоборот, они будут более твердыми в своих действиях в рамках конституции Боливарианской Республики Венесуэла", — говорится в сообщении суда.

По данным ведомства, ни один из 32 судей не пострадал, так же как персонал и случайные прохожие.