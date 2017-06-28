Экс-глава МВД Венесуэлы опроверг слухи, что его пилот атаковал здание ВС

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Венесуэлы Мигель Родригес Торрес опроверг во вторник вечером информацию, что его бывший пилот захватил вертолет и атаковал здание верховного суда страны.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы совершила полет на вертолете над Каракасом с плакатом, призывающим к неповиновению, и сбросила несколько гранат на здание верховного суда Венесуэлы. Президент Николас Мадуро сообщил, что, по его данным, одним из пилотов вертолета был как раз пилот Родригеса Торреса.

"К сожалению, должен снова опровергнуть господина президента. Я всегда летал на вертолетах боливарианской службы разведки SEBIN, и моим пилотом был комиссар Педро Перес", — написал бывший министр в своем микроблоге в Twitter.

Человека, угнавшего вертолет во вторник, зовут Оскар Перес, это офицер корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), имеющий специальную подготовку, в том числе, по его собственным словам, пилота вертолета, боевого пловца и парашютиста. В видеообращении Перес потребовал отставки Мадуро, правительства и проведения выборов.

В то же время Родригес Торрес осудил произошедшие события и нападение на госучреждения, подчеркнув, что насилию должен быть положен конец.

После полета и атаки на верховный суд Перес посадил вертолет на крыше одного из зданий. Дальнейшая судьба его и соратников неизвестна, однако Мадуро уже пообещал, что эти люди будут пойманы. Глава государства назвал произошедшее вооруженной террористической атакой.