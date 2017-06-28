Экс-глава МВД Венесуэлы опроверг слухи, что его пилот атаковал здание ВС

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Венесуэлы Мигель Родригес Торрес опроверг во вторник вечером информацию, что его бывший пилот захватил вертолет и атаковал здание верховного суда страны.
"К сожалению, должен снова опровергнуть господина президента. Я всегда летал на вертолетах боливарианской службы разведки SEBIN, и моим пилотом был комиссар Педро Перес", — написал бывший министр в своем микроблоге в Twitter.
В то же время Родригес Торрес осудил произошедшие события и нападение на госучреждения, подчеркнув, что насилию должен быть положен конец.
После полета и атаки на верховный суд Перес посадил вертолет на крыше одного из зданий. Дальнейшая судьба его и соратников неизвестна, однако Мадуро уже пообещал, что эти люди будут пойманы. Глава государства назвал произошедшее вооруженной террористической атакой.