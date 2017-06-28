Немецких парламентариев предупредили о возможной слежке со стороны Турции

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Полиция Германии предупредила парламентариев о том, что за ними может вести слежку турецкая разведка, передает агентство Рейтер.

"Федеральное ведомство уголовной полиции Германии за последние недели провело так называемые "обсуждения, связанные с вопросами безопасности", с несколькими членами парламента", — сообщила немецкая газета Die Welt , выдержки из публикации которой приводит агентство.

"Обсуждения, как сообщается, были сосредоточены на возможной слежке турецкой разведки и рисках безопасности, создаваемых турецкими националистами", — говорится в сообщении издания. В полиции Германии пока никак не прокомментировали поступившую информацию.

Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.

Турция обвиняет Германию в том, что она отказалась от выдачи военных, обвиняемых Анкарой в попытке переворота в июле прошлого года, а также активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).