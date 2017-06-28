Тиллерсон встречается с кувейтским министром на фоне конфликта с Катаром

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встречается с кувейтским министром по делам кабинета и и.о. министра информации Мухаммадом Абдаллой ас-Сабахом на фоне конфликта вокруг Катара, сообщил госдепартамент.

Встреча проходит за закрытыми дверями. Ранее во вторник Тиллерсон встретился с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.

Кувейт взял на себя роль посредника в конфликте между рядом арабских государств и Катаром.

Президент США Дональд Трамп занял жесткую позицию против Катара, согласившись с обвинениями, что Доха поддерживает терроризм. Тиллерсон занял более сдержанную позицию, заявив, что некоторые требования ряда стран к Катару могут быть основой для переговоров.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта ранее передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ: четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.