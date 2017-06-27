В ЛНР заявили о нападении украинских диверсантов на ополченцев

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (221)

Солдат ВСУ на бронемашине в окрестностях Дебальцево, Украина. Архивное фото

Солдат ВСУ на бронемашине в окрестностях Дебальцево, Украина. Архивное фото

ЛУГАНСК, 27 июн — РИА Новости. Два ополченца самопровозглашенной Луганской народной республики убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Двадцать четвертого июня украинской диверсионной группой сил специальных операций (ВС Украины — ред.), проникшей на территорию Луганской народной республики, на Бахмутской трассе было совершено нападение на группу военнослужащих (ЛНР — ред.) подразделения тыла, осуществлявших доставку личному составу продовольствия", — сказал Марочко.

Он заявил, что в результате нападения два ополченца были убиты. По данным Народной милиции ЛНР, осмотр тел показал наличие у каждого более десяти ножевых ран.

"Четверо оставшихся в живых военнослужащих Народной милиции были похищены. По имеющейся у нас информации, сейчас они находятся в застенках СБУ (Службы безопасности Украины). На них оказывается нечеловеческое психологическое и физическое давление", — утверждает Марочко.

В Народной милиции подтверждают, что "похищенные военнослужащие являются гражданами ЛНР и призваны на службу военными комиссариатами республики".