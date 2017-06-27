СБУ опубликовала рекомендации по защите компьютеров от хакерских атак

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала пошаговые рекомендации по защите компьютеров от хакерских атак, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Атака, основной целью которой было распространение шифровальщика файлов Petya.A, использовала сетевую уязвимость MS17-010, в результате эксплуатации которой на инфицированную машину устанавливался набор скриптов, используемых злоумышленниками для запуска упомянутого шифровальщика файлов", — говорится в сообщении.
Как заявляет СБУ, вирус атакует компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows путем шифрования файлов пользователя, после чего выводит сообщение о преобразовании файлов с предложением произвести оплату ключа дешифрования в биткоинах в эквиваленте суммы 300 долларов для разблокировки данных. Пока зашифрованные данные расшифровке не подлежат.
Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. О хакерской атаке сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компании "Укрэнерго" и "Киевэнерго", а также крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".
В компания Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.