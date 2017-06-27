Макрон пригласил Трампа посетить Париж в День взятия Бастилии

ПАРИЖ, 27 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить военный парад, который пройдет в Париже 14 июля, в национальный праздник Франции — День взятия Бастилии.

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце, Макрон пригласил Трампа и его супругу посетить торжественный парад.

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году, в начале Великой французской революции, была взята крепость-тюрьма Бастилия.