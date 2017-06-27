Тиллерсон назвал работорговлю одной из главных проблем в мире

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает торговлю людьми одной из главных проблем в современном мире, говорится в опубликованном во вторник докладе госдепартамента.

"Работорговля является одной из наиболее трагических проблем, связанных с правами человека в современном мире. Это разрушает семьи, глобальные рынки, подрывает основы правопорядка и способствует развитию международной преступности. Это угрожает общественной и национальной безопасности", — говорится в письме Тиллерсона, сопровождающего данный доклад.

В докладе изучается ситуация с работорговлей в 187 странах мира с 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 года.

Учитывая глобальный характер проблемы, Тиллерсон подчеркнул важность международного сотрудничества для ее решения. Он пообещал, что госдепартамент "продолжит сотрудничать с правительствами (других стран), общественными структурами, правоохранительными организациями, а также с теми, кто сам побывал в рабстве, для оказания помощи людям, которые в ней нуждаются".